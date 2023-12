Palermo, da gennaio la squadra si allenerà di nuovo a Torretta

Il Palermo tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Torretta nel primo mese del nuovo anno. Presumibilmente dal 3 gennaio, dopo che il forte vento lo scorso novembre aveva spazzato via la struttura temporanea dove si allenavano giocatori e staff. Nell’ultimo mese e mezzo, la squadra ha lavorato allo stadio Renzo Barbera, acquisendo da un lato familiarità col terreno di gioco ma dall’altro rovinandolo.

Tante le zolle di colore giallognolo presenti nel corso delle ultime uscite casalinghe. Il 3 gennaio è la data che la società si è imposta come obiettivo, nell’attesa che si completino i lavori di palestra e spogliatoi, ma di sicuro entro il mese di gennaio il Palermo tornerà ad allenarsi nella sua nuova casa. E non più, questa la vera novità, nelle strutture temporanee. Palestra e spogliatoi, infatti, fanno parte della struttura principale costruita da zero nei campi di Torretta (main building).

La squadra ha necessità di tornare a lavorare nei campi d’allenamento, nonostante il cantiere sia ancora aperto e lo rimarrà fino a fine gennaio, quando verrà completata la fase 1 (sala stampa, sale per la fisioterapia, uffici, spogliatoi, palestra…– la club house – lavori già terminati in estate nella struttura pre-esistente – i parcheggi e i due campi). Quindi, i tempi professionali vorrebbero che Brunori e compagni tornassero ad allenarsi a Torretta a fine gennaio, ma di fatto il club tornerà a lavorare lì nel momento in cui palestra e spogliatoi saranno completati, per anticipare le tempistiche. Il prato del Renzo Barbera potrà così, dall’inizio del 2024, rifiatare e tornare più verde. Quando sarà completata la fase di rodaggio di tutti gli spazi verrà inaugurata anche la struttura.