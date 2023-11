Palermo: dopo l'incidente controlli potenziati ai tornelli dello stadio Barbera

La polizia presidia i tornelli dello stadio Renzo Barbera: dagli ingressi per la tribuna coperta alla curva sud, dalla tribuna Montepellegrino alla curva nord, le squadre delle forze dell’ordine hanno controllato i punti di accesso alla struttura riportando calma e sicurezza tra i tifosi. Una presenza massiccia, più del solito, che si è resa necessaria dopo l’incidente dei giorni scorsi, quando in occasione del recupero della seconda giornata del campionato di serie B Palermo Brescia (1-0 per la squadra di casa), una tifosa ha perso una falange del dito della mano sinistra a causa della ressa confusa in uno dei tornelli di accesso alla curva nord.

Spesso, infatti, alcuni supporters riescono a superare i prefiltraggi pur sprovvisti dei biglietti, presentandosi dunque agli ingressi con la speranza di riuscire ad accedere nsenza pagare per assistere ai match dei rosanero. Una pratica che non di rado getta nella confusione e nel panico la fila, già di per sé disorganizzata, e rallenta di molto le code per l’ingresso al Barbera.

Molti, fortunatamente vengono respinti e costretti a tornare indietro facendosi largo tra la folla: proprio questo viavai ha gettato rovinosamente la povera donna sul divisorio metallico che separa le file per l’accesso ai tornelli, ferendola gravemente ad un dito. Scene, che da oggi, dovrebbero non rivedersi più.