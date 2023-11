Palermo, la tifosa che ha perso una falange torna allo stadio: accompaganata all'ingresso dal presidente Mirri

Francesca Mistretta, la tifosa rosanero che ha perso una falange dopo un incidente al Renzo Barbera, incoraggiata dagli amici che condividono la stessa passione per il Palermo, ha sfidato la paura e ha deciso di recarsi allo stadio per assistere alla partita con il Cittadella. All'ingresso con lei, il presidente Dario Mirri. Con il gesso alla mano si mostra sorridente, felice di non perdere anche questo match dalla curva, dove da sempre segue la sua squadra. Accolta dagli altri tifosi, ha raccontato nuovamente quello che le è accaduto, Mirri l'ha abbracciata, come mostra il video girato all'ingresso del Renzo Barbera.

L'incidente si era verificato mercoledì 8 novembre, in occasione della partita Palermo-Brascia: «Ho vissuto un incubo - ha raccontato - superato il prefiltraggio dove in molti vogliono entrare senza biglietto e arrivata al tornello, ho provato a mettermi in fila in mezzo a una massa confusa e disordinata di persone. Mentre mi accingevo a entrare, mi hanno spinto e sono finita sul divisorio metallico anteposto al tornello. Mi è letteralmente saltata la falange del dito mignolo, ho perso molto sangue. Sono svenuta due volte, stavo per avere un attacco di panico. Devo ringraziare il medico dell'ambulanza che mi ha assistito dopo la mia amica e il mio compagno, i primi a soccorrermi e che hanno vissuto con me questa esperienza terribile».