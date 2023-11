Palermo, una tifosa perde la falange del dito mignolo nella ressa allo stadio

Una tifosa del Palermo ha perso la falange del dito mignolo della mano sinistra nella ressa agli ingressi dello stadio Renzo Barbera di Palermo, dove era andata mercoledì sera (8 novembre) per assistere al recupero del campionato di Serie B tra Palermo e Brescia. Operata una prima volta, F.M. dovrà probabilmente sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. Ora si è affidata a un legale, l’avvocato Fabrizio Lanzarone, per presentare un esposto e una richiesta di risarcimento.

«Superato il pre-filtraggio senza alcuna richiesta di biglietto - scrive la signora in un esposto consegnato al legale - né tantomeno di documento di identità, arrivata al tornello, ho provato a mettermi in fila in mezzo a una "massa confusa" di persone, che stazionavano senza alcun ordine e/o criterio. Arrivata finalmente al tornello, mentre mi accingevo a entrare, venivo spinta da sconosciuti che si trovavano davanti a me, che stavano tornando indietro con irruenza poiché sprovvisti di biglietto. Sono così rovinosamente caduta sul divisorio metallico anteposto al tornello, ferendomi assai gravemente alla mano sinistra: mi saltava, letteralmente, una falange, che si perdeva tra la folla confusa».

F.M., da tanti anni tifosa fedelissima del Palermo, racconta di avere perso i sensi più di una volta, «alla vista del sangue e a causa dell’atroce dolore, venendo sostenuta dalle persone al mio fianco, che mi accompagnavano fino alla parte antistante dello stadio». Secondo quanto risulta dal referto, F.M. ha subito una lesione permanente: «Frattura-amputazione estremo distale falange del quinto dito mano sinistra». Ora sporgerà denuncia, «finalizzata all’accertamento delle eventuali responsabilità penali - si legge in una nota dell’avvocato Lanzarone - tenuto conto dei diversi ambiti di competenza, delle differenti funzioni e deleghe in tema di sicurezza e che lo stadio è di proprietà del Comune di Palermo, che con apposita convenzione concede in uso l’impianto sportivo alla locale società calcistica».