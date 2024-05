Il Tar di Palermo dice stop alle proroghe delle concessioni demaniali

Le concessioni demaniali sono state prorogate al 31 dicembre del 2023 e non possono essere prorogate in modo automatico. Anche i giudici del Tar di Palermo hanno ribadito in una sentenza che il rinnovo della concessione non è automatico.

È quanto emerge dal ricorso presentato dalla Motomar cantiere del Mediterraneo contro i provvedimenti dell’assessorato regionale al Territorio che aveva stabilito che l’efficacia della concessione demaniale era in vigore fino alla fine dello scorso anno. La decisione del Tar siciliano è in linea con il consiglio di stato che aveva bloccato alla luce delle decisioni dell’Europa le deroghe. I giudici di appello avevano stabilito che «si deve andare a gara per assegnare le concessioni in un contesto realmente concorrenziale».

Secondo i giudici della prima sezione del Tar, presieduti da Salvatore Veneziano, i provvedimenti della Regione nei confronti delle concessioni a Mondello nella Fossa del Gallo sono legittime. I giudici amministrativi hanno anche negato la richiesta del danno quantificato dalla società nei confronti della Regione.