Palermo, ufficiale l'acquisto di Di Francesco: contratto fino al 2026

Ieri sera l’arrivo in città, questa mattina visite e firma del contratto. Federico Di Francesco è ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo.

A renderlo noto lo stesso club di di viale tramite una nota pubblicato sul proprio sito: “Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dall'U.S. Lecce le prestazioni sportive di Federico Di Francesco. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 17, si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026. Di Francesco sarà presentato prossimamente in conferenza stampa”. Il Lecce aveva chiesto di lasciarlo in rosa anche per la seconda giornata di serie A, che i salentini hanno giocato, e pareggiato (2-2) contro la Fiorentina.

Una gara in cui Di Francesco è entrato al 90esimo, già consapevole del suo nuovo futuro. Per l’attaccante 158 presenze in serie A, 17 gol e 14 assist. Lascia il Lecce dopo ben 40 presenze in poco più di un anno.