Palermo, superata quota undicimila abbonamenti: ad un passo la cifra della scorsa stagione

Il Palermo supera quota 11mila abbonati. Sono esattamente 11.007, così come comunica la società, le tessere vendute fino ad oggi; negli ultimi 10 giorni ne sono state acquistate soltanto 495. Procede dunque lentamente la campagna abbonamenti del Palermo che è quasi in dirittura d'arrivo, con l'obiettivo che rimane sempre il raggiungimento degli abbonamenti della scorsa stagione che erano stati 11.456.

Mancano 458 tessere per superare il dato del campionato 2022/2023 e una spinta potrebbe arrivare proprio stasera quando il Palermo sarà chiamato alla prima partita stagionale in serie B, la trasferta a Bari. Un risultato positivo potrebbe accendere ancor di più l'entusiasmo dei tifosi rosanero che fin qui hanno comunque risposto bene.

Per quanto riguarda i prezzi, in curva 210 euro (intero), 165 (Under e over 65) e 145 per gli under 16; 300 euro, 235 e 180 per la gradinata (anello superiore) rispettivamente intero, over e under 65 e under 16; nell’anello inferiore, invece, sono leggermente più alti: 370 (intero), 300 (under e over 65) e 235 (under 16). Si passa poi in Tribuna Laterale dove il prezzo intero è di 580 euro, mentre 460 e 360 per under e over 65 e per under 16; in Tribuna Centrale 850 euro (intero), 650 (under e over 65) e 500 (under 16). In Tribuna Centralissima addirittura 1250 euro (intero), 950 (over e under 65) e 710 euro per gli under 16.