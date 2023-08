Palermo, Corini pronto per il Bari: "Vogliamo la Serie A. Mercato? Arriveranno altri rinforzi"

Il debutto in campionato, l'eliminazione dalla Coppa Italia, il mercato. C'è questo nella conferenza stampa di Eugenio Corini a due giorni della partita inaugurale della stagione per il Palermo che se la vedrà in trasferta con il Bari.

"Il Bari è deluso dalla sconfitta della scorsa stagione, meritava la Serie A - ha detto il tecnico rosanero -, ma nessuno toglie la loro ottima stagione, anche loro vorranno essere protagonisti. I playoff sono un terno al lotto, ci è dispiaciuto non giocarli, ma quest'anno vogliamo andare in Serie A, vogliamo tornare a essere competitivi".

Poi uno sguardo alla scorsa settimana e al ko contro il Cagliari ai supplementari: "Errori che si ripetono? Dipende da come si leggono. Abbiamo giocato contro una squadra forte che l'anno scorso ha vinto ai playoff. Nei novanta minuti abbiamo fatto una partita di gran livello, nel secondo tempo siamo stati in controllo e abbiamo avuto le nostri occasioni. Poi è fisiologico subire qualcosa. I supplementari sono una storia a parte, dispiace solo per il secondo gol subito ma sono convinto che prima c'era fallo su Soleri. Il nostro percorso non è ancora finito, continueremo a fare qualche errore ma l'importante è farne sempre meno".

Infine il calciomercato: "Sulla fascia sinistra siamo andati in difficoltà, voglio fare i complimenti a Ceccaroni, che si è sacrificato in quel ruolo che aveva fatto poche volte in carriera. Dovremo sicuramente intervenire in quel ruolo, ma anche in altri. Vogliamo migliorare ulteriormente la squadra. Non arriverà nessuno prima di Bari, ho chiesto determinati calciatori, sicuramente arriveranno dopo".