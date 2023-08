Palermo ko a Cagliari, Corini: «Abbiamo giocato alla pari, pronti per il campionato»

A Cagliari il Palermo esce sconfitto in extremis (2 a 1 dopo i tempi supplementari), ma per Eugenio Corini è una serata di risposte e certezze: «Sono soddisfatto e orgoglioso della prestazione, abbiamo giocato alla pari con una squadra di Serie A – ha detto l'allenatore rosanero dopo il match -. Mi spiace per i ragazzi: prendere gol alla fine, così, fa male. Anche perché secondo me c’era anche un fallo su Soleri prima. Quello di stasera è un test fondamentale che ci prepara per la partita di venerdì a Bari».

Su Vasic: «È un ragazzo in gamba, bravo, che ha grandi qualità atletiche e tecniche. Credo che partendo da titolare abbia fatto una bellissima partita».

Occhi al mercato per definire le ultime cose prima della partenza: «Bisogna fare ancora qualcosa sul mercato. Al momento c’è un gruppo importante ma vogliamo - ha concluso Corini - qualche elemento che ci alzi il livello».