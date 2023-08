Palermo, allenamento dei rosanero a Ferragosto: Corini si concentra sulla fase offensiva

Allenamento ferragostano per il Palermo che, in vista dell'esordio in campionato contro il Bari di venerdì, è tornato questa mattina al centro sportivo di Torretta. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e mobilità, sviluppi offensivi, un'esercitazione tattica sempre sulla fase offensiva e, alla fine, una partita concentrandosi sullo sviluppo dell'azione d'attacco.

Corini probabilmente confermerà l'11 che ha giocato a Cagliari. Ancora out Aurelio, sulla fascia sinistra giocherà Ceccaroni, con Mateju che, in difesa a destra, dovrebbe essere preferito ancora una volta a Buttaro; in attacco dovrebbero essere nuovamente Insigne e Di Mariano a supportare Brunori.

La formazione che probabilmente scenderà in campo fin dal primo minuto sarà: Pigliacelli; Mateju, Marconi, Lucioni, Ceccaroni; Vasic, Stulac e Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. Anche il Bari si presenterà con il 4-3-3 con Brenno in porta; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci in difesa; Maita, Maiello, Bellomo a centrocampo; Morachioli, Nasti, Sibilli in attacco.

Per domani (16 agosto) è prevista un'altra sessione di allenamento a Torretta e di pomeriggio, alle 17,30, ci sarà la consueta conferenza stampa pre-gara di Corini, poi la squadra si trasferirà a Bari dove giocherà venerdì alle 20.30.