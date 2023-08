Cagliari-Palermo 1-0, la diretta: gol di Dossena, colpo di testa su azione da corner

Squadre in campo. Si gioca stasera (12 agosto) Cagliari-Palermo (calcio d'inizio alle 21.15) allo stadio Unipol Domus, sul campo della squadra sarda, neopromossa in Serie A. La partita è valida per il primo turno della Coppa Italia (trentaduesimi di finale). Si gioca in gara secca. In caso di parità al termine del 90' regolamentari si andrà ai tempi supplementari e in caso di ulteriore parità ai calci di rigore. Arbitra Marinelli di Tivoli, assistenti Massara di Reggio Calabria e Catallo di Frosinone, quarto uomo Cherchi, al Var Nasca e Pagnotta. Cagliari con la tradizionale casacca rossoblu, Palermo in maglia bianca con banda diagonale azzurra.

Queste le formazioni. Sciolto in favore di Di Mariano il rebus del terzo uomo in attacco. Il palermitano giocherà sulla sinistra al fianco di capitan Brunori e di Insigne. A centrocampo confermati Stulac in mezzo con Vasic e Gomes ai lati. In difesa Marconi vince il ballottaggio con Nedelcearu e gioca al fianco di Lucioni, mentre sugli esterni confermati Mateju e Ceccaroni, adattato al ruolo di laterale per l'assenza di Aurelio. Nel Cagliari spicca la presenza nell'undici di partenza del ventenne ghanese Sulemana.

CAGLIARI (4-4-2)

1 Radunovic

28 Zappa - 4 Dossena - 3 Obert - 27 Augello

8 Nandez - 29 Makoumbou - 25 Sulemana - 37 Azzi

30 Pavoletti - 19 Oristanio

Panchina: 22 Scuffet - 15 Altare - 18 Aresti - 3 Goldaniga - 14 Deiola - 24 Capradossi - 39 Kourfalidis - 10 Viola - 23 Lella -, 99 Di Pardo - 77 Luvumbo - 21 Jankto - 61 Shomurodov

Allenatore: Ranieri

PALERMO (4-3-3):

22 Pigliacelli

37 Mateju - 5 Lucioni - 15 Marconi - 32 Ceccaroni

20 Vasic - 6 Stulac - 4 Gomes

11 Insigne - 9 Brunori - 10 Di Mariano

Panchina: 1 Desplanches - 12 Nespola - 2 Graves - 18 Nedelcearu - 25 Buttaro - 21 Damiani - 8 Segre - 23 Saric - 30 Valente - 7 Mancuso - 27 Soleri

Allenatore: Corini