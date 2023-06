Palermo, prima gara del campionato forse in trasferta dopo i concerti di Vasco Rossi

Il Palermo potrebbe aver bisogno di giocare la prima gara della prossima stagione in trasferta. La società ha già segnalato alla Lega il possibile presentarsi di questa necessità. Il motivo ha a che fare con i due concerti di Vasco Rossi in programma al Barbera nei giorni 22 e 23 giugno.

Un evento che sfalderà, e non poco, l’erba del campo da gioco che per due notti sarà sede di migliaia di appassionati di uno dei migliori cantanti italiani. E i tempi per il rifacimento del campo parlano chiaro: almeno 50 giorni per rimettere il prato in condizioni ottimali. I rosanero si alleneranno dal 9 luglio al 4 agosto in Trentino Alto Adige, poi dovrebbero inaugurare il centro sportivo di Torretta fino all’inizio del campionato.

Nessuna richiesta formale da parte della società, ma una semplice segnalazione alla Lega nel caso in cui il campo del Renzo Barbera non dovesse essere pronto. Una sorta di mossa in anticipo da parte della società, a scopo precauzionale. Visto che da calendario il Palermo potrebbe disputare la sua prima partita, a prescindere, lontano da casa. Anzi, questo scenario è probabile visto che lo scorso anno i rosanero hanno già esordito al Barbera contro il Perugia, e di solito il calendario fa iniziare in trasferta chi l’anno prima ha giocato tra le mura amiche. Nel dubbio, i rosanero hanno comunque avvisato la Lega serie B in anticipo.