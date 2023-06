Vasco Rossi a Palermo, inizia il montaggio del palco: divieti di fronte allo stadio

Palermo aspetta Vasco Rossi, con gli oltre 70 mila i biglietti venduti per le due date (22 e 23 giugno) allo stadio Renzo Barbera. Un ritorno in grande stile per il rocker di Zocca, con la città che si prepara nel migliore dei modi. Già oggi, e fino al 26 giugno, cambia in parte la viabilità della zona dello stadio.

Istituito un divieto di accesso e sosta con rimozione coatta, ad eccezione di tutti i mezzi in uso per il tour di Vasco Rossi, i mezzi delle forze dell’Ordine, dei vigili del fuoco e di soccorso/emergenza, nel piazzale di fronte lo stadio Renzo Barbera. Da domani, 16 giugno, è previsto il montaggio del palco.

Il 30 maggio il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un'ordinanza con la quale viene concessa la deroga per il superamento dei limiti acustici previsti da un regolamento comunale del 2015. Il documento fissa anche il numero di decibel che non devono essere superati e gli orari di svolgimento del concerto dalle 21.15 alle 24.00. Le prove invece sono fissate per il 21 giugno dalle 17 alle 22.