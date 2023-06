Palermo, Vido ai saluti: "Avrei dovuto fare di più ma ho dato il 100%"

Luca Vido è pronto a salutare Palermo. Solo un gol nella sua avventura in rosanero: quello segnato al Barbera, su calcio di rigore, contro il Modena. Poi tanta discontinuità per l’attaccante arrivato in prestito dall’Atalanta nel mercato di gennaio.

La dirigenza rosanero non eserciterà il riscatto presente sul contratto del giocatore, che farà ritorno dunque a Bergamo e sarà, presumibilmente, girato ancora in prestito. Tanto impegno ma poca incisività.

Ma anche tanto affetto dimostrato alla piazza. Lo stesso che si evince dal messaggio pubblicato sui suoi profili social coi quali ha scelto di mandare un ultimo saluto: “Porterò per sempre con me le emozioni che ho vissuto in questo stadio – ha scritto –“.

Vido ha commentato anche la scelta delle due foto nel suo post social: “Voglio ricordare quest’anno con gioia, e per me queste foto rappresentano felicità: segnare davanti ai miei tifosi…”. Già un po’ di nostalgia per Vido, che a margine del suo breve ma intenso messaggio ha fatto anche dell’autocritica: “So che avrei dovuto darvi di più, ma ho ci ho provato al 100%, ho fatto il massimo come sempre farò ovunque il futuro mi porterà. Grazie!”.

Venticinque presenze in stagione ma solo due da titolare e ben 23 da subentrato. Per lui anche 6 panchine in bacheca.

