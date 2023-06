Il difensore rosanero Nedelcearu convocato dalla nazionale rumena

Gioca nel Palermo ma è anche un punto fermo della sua nazionale. Si tratta di Ionut Nedelcearu, convocato per la terza volta nel giro di pochi mesi. In questo caso, per le qualificazioni della Romania ad Euro 2024. A comunicarlo è il Palermo Fc attraverso una nota pubblicata sul sito web ufficiale del club. Il difensore centrale sarà impegnato contro il Kosovo il 16 giugno, a Pristina, e contro la Svizzera il 19 giugno, a Lucerna. Una grossa opportunità per il centrale rosanero, che vuole essere il fulcro della difesa rumena anche agli europei.

Una convocazione che non fa più rumore, ma nasce soprattutto grazie alla sua ottima stagione fatta nel capoluogo siciliano.

Arrivato dal Crotone tra lo scetticismo generale dei tifosi, il 27enne ha dimostrato tutto il suo valore. Trentasei presenze stagionali impreziosite da tre assist. Punto fermo della linea a tre della difesa disegnata da Corini. Uno dei giocatori più presenti della stagione rosanero. Il Palermo ripartirà da lui anche nel prossimo campionato. Con la Romania l’esordio arrivò il 17 marzo del 2018. Da allora ben 24 presenze e 2 gol.

