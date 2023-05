Palermo, la lista per il mercato estivo: tre difensori e un attaccante dal Manchester City

“Il prossimo anno faremo di tutto per andare in serie A”. Lo ha detto qualche giorno fa l'ad del Palermo Giovanni Gardini ai microfoni ufficiali del club. Un obiettivo che passa per forza di cose dalla sessione estiva di calciomercato e dalla voglia di migliorare il più possibile la rosa a disposizione di Eugenio Corini.

Leandro Rinaudo, direttore sportivo rosanero, è già a lavoro con i primi nomi in lista anche se al momento non c'è nessuna trattativa concreta.

Per il reparto difensivo due i nomi interessanti. Il primo è quello di Lucioni del Frosinone, fresco di promozione in serie A con i laziali, l’esperto centrale è un profilo che piace molto a Bigon e Rinaudo. Trentuno partite impreziosite da 4 gol e 1 assist in questa serie B, 35 anni ma nessuna voglia di smettere. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e la dirigenza del Lecce (che possiede il suo cartellino) non sembra intenzionata a rinnovarlo. Sarebbe un colpo importante a parametro zero. Interesse anche per Ceccaroni, sempre di proprietà del club salentino e arrivato a gennaio dal Venezia. Appena due presenze nel massimo campionato, dove in generale ha collezionato 35 gettoni con la maglia dei veneti. In B è un veterano, con 134 apparizioni e tre maglie diverse: quelle di Spezia, Venezia e Padova.

Sempre in difesa Rinaudo valuta Cistana del Brescia. Corini lo conosce molto bene per averlo già allenato. Quest’anno 17 presenze per lui e 2 gol. In serie cadetta, in totale, 97 presenze e 7 reti. Potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare il centrocampo, un reparto che dalla prossima stagione potrebbe perdere Damiani (solo 27 gettoni in stagione, di cui 11 da titolare) e Broh che lo scorso anno ha giocato in prestito a Bolzano col Sudtirol prima di fare rientro a Palermo. Per il reparto offensivo il nome caldo è quello di Carlos Borges dalle giovanili del Manchester City. Il 19enne sarebbe perfetto nell’ipotetico 4-3-3 di Corini e suoi numeri sono da capogiro: 29 gol e 18 assist in tutte le competizioni con i l’under 23 dei Citizens. Sarebbe un colpo in prospettiva e non il primo in sinergia con il primo club di City Football Group, che lo scorso anno ha portato Claudio Gomes e Orihuela rispettivamente da Burnsley e Montevideo City.

Il mercato in entrata si fa però pure dall’interno. L’obiettivo è infatti riscattare sia Verre (arrivato in prestito dalla Sampdoria), sia Tutino (dal Parma con la stessa formula). I contatti con le società sono avviati, la volontà è quella di continuare con loro.

