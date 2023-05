Palermo, Corini: "Deluso per i playoff, ma ho idee chiare per la prossima stagione"

"C'è tanta delusione. È stato importante, a fine partita capire e parlare con la direzione tecnica per fare un bilancio della stagione’’. Ha esordito con queste parole in conferenza stampa Eugenio Corini, al termine del deludente pareggio casalingo contro il Brescia per 2 a 2 che non ha consentito al Palermo di raggiungere i playoff.

"Abbiamo voluto capire - ha continuato - cosa fare per portare questo club dove merita. Oggi non aver portato dentro il lavoro dei dieci mesi pesa. Il gol del 2-1 non dovevamo in nessun modo prenderlo e lì ci siamo bloccati, poi il Brescia ha spinto e dopo il 2-2 è stata una partita solo emotiva".

Corini ha continuato a parlare di motivazioni, soffermandosi sul peso che ha indossare questa maglia, con una tifoseria come quella del capoluogo siciliano: "Vedi la tua squadra vincere due a zero, poi pareggi ed è normale che ci sia delusione. Questo ci ha fatto capire cosa vuol dire indossare questa maglia. So cosa vuol dire lavorare qua, so quali sono le ambizioni della tifoseria. Al 94esimo eravamo ancora dentro i playoff. È stato un campionato incredibile. Abbiamo fatto un percorso importante e cambiato tutta la rosa. Oggi abbiamo preso una musata incredibile, siamo stati resilienti e dentro fino all’ultimo in un campionato complicato. Oggi non ho visto la crescita di questi dieci mesi e c'è grande rammarico per questo. Ma sulla visione futura abbiamo le idee chiare".

Poi una sbirciata al futuro: "Da due mesi parliamo con la società e stiamo cercando di capire dove e come lavorare. Alcuni giocatori importanti sono arrivati a gennaio inoltrato, c'è tanto dentro la rosa. Ho una visione chiara per capire chi può reggere la pressione di questo tipo. Per la prossima stagione c’è bisogno di spessore. Il rammarico è che abbiamo retto questa pressione per gran parte della stagione e non averlo fatto oggi pesa. Alla fine del primo tempo ho parlato con i ragazzi dicendogli che non era la partita giusta quella che stavamo facendo. Ma dentro - ha concluso Corini - sento un processo e una crescita. E oggi sappiamo bene dove andare a lavorare".

