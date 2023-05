Palermo, il futuro è rosanero: tra contratti in scadenza e prestiti da riscattare

Dopo la delusione dei 32mila del Barbera e di tantissimi che hanno seguito la partita Palermo-Brescia da casa, il pensiero di molti tifosi rosanero è proiettato già alla nuova stagione e a quale tipo di squadra sarà allestita per partecipare al prossimo campionato che stavolta, si spera, dovrà avere l'obiettivo di raggiungere la massima serie.

Lo stesso tecnico Eugenio Corini in conferenza stampa non ha negato che la squadra ha bisogno di interventi importanti e di qualità per nutrire nella prossima stagione concrete ambizioni di essere protagonista. Un mercato che dovrà fare i conti però con diversi aspetti: intanto la situazione contrattuale e i prestiti di tanti rosanero e poi il problema della lista over 23 da rispettare.

In questo momento la situazione contrattuale dell'organico rosanero è la seguente:

Contratti in scadenza nel 2024 di giocatori di proprietà: Massolo, Marconi, Valente, Mateju, Gomes.

Scadenze nel 2025: Buttaro, Soleri, Pigliacelli, Nedelcearu, Di Mariano, Segre e Broh. Scadenze nel 2026 Damiani, Brunori, Saric. Scadenze nel 2027: Graves e Aurelio.

Giocatori in prestito con diritto di riscatto/contro riscatto: Elia (Atalanta), Sala (Sassuolo). Giocatori in prestito con diritto di riscatto: Bettella, Vido, Tutino, Verre e Masciangelo. A questi va aggiunto Stulac, arrivato in prestito con obbligo di riscatto e dunque adesso rosanero a titolo definitivo. Lancini va in scadenza a giugno di quest’anno e considerando il suo mancato impiego durante la stagione appare difficile una sua riconferma.

Alcuni giocatori, quest'anno under 23, la prossima stagione rientreranno invece fra gli over e questo sarà elemento di valutazione nella eventualità di voler ricorrere ad un nuovo prestito. Under 23, di proprietà del club rosanero sono Graves, Aurelio, Gomes e Buttaro. Under in prestito sono Bettella, Sala ed Elia. Degli under in prestito, tutti la prossima stagione diventerebbero over, mentre fra quelli di proprietà Buttaro e Gomes saranno ancora under 23 mentre Aurelio e Graves dovranno essere iscritti nelle liste over 23. Un aspetto che potrebbe avere un peso importante nelle valutazioni della società su quali giovani (Bettella, Sala ed Elia) esercitare il diritto di riscatto.

