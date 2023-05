Palermo, la promessa di Brunori: «La delusione renderà la gloria ancora più bella»

«La delusione che porta questo finale è grande». Affida ai social tutta la su frustrazione il capitano del Palermo, Matteo Brunori, dopo il pareggio maturato ieri contro il Brescia (2-2). Un punto che non ha consentito agli uomini di Corini, complice anche il gol della Reggina contro l’Ascoli (arrivato al 94esimo), di qualificarsi agli spareggi per la promozione in serie A. «Soprattutto davanti a voi, che ci avete spinto fino alla fine», ha continuato il numero 9 rosanero che poi ha promesso: «Questo sarà soltanto un punto di partenza».

L’ex Juventus, che ieri ha trovato il diciassettesimo gol in campionato, ha poi speso una frase di merito per la squadra: «Abbiamo saputo soffrire in un campionato difficile. La delusione – ha concluso – renderà la gloria ancora più bella». Sotto il post del capitano ha commentato anche l’ex Palermo Pelagotti. «Siete stati grandi, ci proveremo il prossimo anno ed io sarò a tifare per voi e per te... sempre in prima fila». Parole di amore e di vicinanza. Ad un amico e ad un club che ha dato tanto all’attuale portiere del Novara. Che a Palermo ha vissuto gli anni della rinascita in serie D.

A commentare anche Tutino, con un semplice cuore e Andrea Accardi, al Palermo fino a gennaio, quando è passato a titolo definitivo al Piacenza in serie C. La delusione del giorno dopo e la rassegnazione di una stagione conclusa nel peggiore dei modi. A risultare decisivo è stato alla fine lo scontro diretto con il Venezia, che grazie alle vittorie al Barbera (0-1) e in laguna (3-2) ha chiuso davanti ai rosanero a quota 49 punti. Gli stessi del Palermo.

