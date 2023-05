Palermo-Brescia 2-0: la diretta. Ancora gol di Tutino ma viene annullato per fuorigioco

Secondo tempo

49' Termina qui la prima frazione: un Palermo straripante vince 2-0 contro il Brescia. Al momento, sarebbero playoff.

46' Gol del Palermo! Gol di Tutino annullato però per fuorigioco. Dopo un brevissimo Chek al Var, tutto confermato: si resta sul 2-0.

45' Quattro minuti di recupero

44' Ancora scatenato Brunori: serpentina, arriva sul fondo e cross per Segre che non ci è arrivato per un soffio. Dominio rosanero al Barbera. Che ora gioca anche sulle ali dell'entusiasmo.

42' Ammonito Tutino dopo l'esultanza, per essersi tolto la maglietta.

40' Tutino! Raddoppia il Palermo! Assist di Brunori e zampata vincente del numero 7 che col sinistro spiazza Andrenacci. Apoteosi al Renzo Barbera.

37' Straordinaria chiusura di Mateju su Rodriguez. Il difensore ceco si è anche fatto male, entra lo staff medico in campo.

34' Difende bene il Palermo sul calcio di punizione di Bisoli, ma ora ci prova con più insistenza il Brescia.

31' Attacca il Brescia, si difende con ordine il Palermo. Sempre 1-0 il parziale al Barbera

28' Sembra essersi ripreso il portiere rosanero, riprende il gioco.

27' Fermo Pigliacelli, sembra esserci un problema fisico per lui. Staff medico in campo.

25' Cross in mezzo su calcio di punizione: spizzata di Bettella tra le braccia di Andrenacci

24' Sta meglio il Palermo, che arriva primo su tutte le seconde palle. Calcio di punizione per i rosanero.

22' Check Over, non c'è niente per l'arbitro Maresca.

20' Chiede il calcio di rigore il Brescia per un presunto tocco di mano in area di rigore. A colpire il pallone è stato Nedelcearu. Tutta la panchina delle Rondinelle furibonda. Check in corso.

18' Cross di Segre ribattuto, sarà ancora angolo per il Palermo. Preme la squadra di Corini.

15' Cross di Buttaro insidioso: Andrenacci mette in angolo.

14' Possesso Brescia, partita che va a sprazzi: nessuna occasione da gol dopo la rete di Brunori.

12' Cross dentro di Tutino, si copre bene il Brescia. Torna ad attaccare il Palermo, spinto dai suoi oltre 31.000 spettatori.

10' Un po' in affanno il Palermo adesso, attacca a testa bassa la squadra di Gastaldello

9' Gestisce palla il Palermo, con pazienza. Il Brescia prova ad alzare il suo baricentro e pressa forte.

6' Prova a reagire sul il Brescia, mentre episodio sgradevole tra i tifosi lombardi e quelli del Palermo. Lancio di oggetti tra le due tifoserie

4' Subito in vantaggio il Palermo! Ha segnato Brunori su assist di Tutino: il numero 9 stoppa e calcia col destro sotto l'incrocio dei pali. 1-0 al Barbera, tifosi in delirio. Diciassettesimo gol in campionato per l'ex Juventus.

1' Subito calcio di punizione per il Palermo: steso Brunori poco più avanti del cerchio di centrocampo.

Comincia la partita

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Brescia, valevole per la 38a giornata del campionato di serie B, in programma alle 20.30.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 48 Bettella; 25 Buttaro, 8 Segre, 5 Gomes, 26 Verre, 3 Sala; 9 Brunori (C.), 7 Tutino.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Graves, 4 Orihuela, 14 Broh, 16 Stulac, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 31 Aurelio.

Allenatore: Corini.

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Andrenacci; 2 Karacic, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 3 Huard; 25 Bisoli (C.), 21 Labojko, 23 Bjorkengren; 16 Adryan; 9 Rodriguez, 11 Ayé.

A disposizione: 12 Lezzerini, 4 Adorni, 5 van de Looi, 8 Ndoj, 20 Niemeijer, 24 Bianchi, 29 Litkowski, 31 Scavone, 33 Muca.

Allenatore: Gastaldello.

© Riproduzione riservata