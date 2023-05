Cagliari, infortunio per Falco: salterà il Palermo e i playoff

Stagione finita per Filippo Falco. L’attaccante del Cagliari non prenderà parte al match di sabato contro il Palermo e non ci sarà nemmeno per i playoff. Questa mattina il centravanti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia esterna al ginocchio sinistro. Annata sfortunata per il 31enne nativo di Taranto che a causa dei tanto problemi fisici ha collezionato soltanto 14 presenze in campionato.

Per Ranieri, allenatore dei sardi, ci sono però anche buone notizie. Cresce infatti la fiducia sulle condizioni di Nandez, le cui indagini strumentali al ginocchio hanno escluse lesioni e hanno confermato una semplice contusione. Ieri il centrocampista si è allenato individualmente ma oggi potrebbe, almeno parzialmente, lavorare col resto del gruppo. L’allenatore ex Roma spera di averlo per la gara contro il Palermo. A centrocampo recuperato anche Rog che ha scontato la squalifica di un turno.

Sul fronte Palermo indisponibile soltanto Brunori in attacco, oltre al lungodegente Di Mariano. Il capocannoniere del club rosanero dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’ammonizione ricevuta nell’ultimo match contro la Spal. Al suo posto Corini punterà su Soleri (in vantaggio su Vido), che farà coppia con Tutino. Corini potrebbe avere a disposizione anche Stulac che già ieri ha lavorato in gruppo. A Cagliari i rosanero potrebbero già essere certi dei playoff in caso di vittoria ma nessuna tra Venezia, Pisa e Ascoli dovrebbero conquistare i 3 punti.

© Riproduzione riservata