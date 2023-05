Palermo-Spal, almeno 18 mila spettatori al Barbera: ecco come seguire la partita in tv e streaming

Circa seimila biglietti venduti. La partita di oggi tra Palermo e Spal al Barbera (ore 16,15) fa registrare almeno 18mila spettatori se si contano anche i 12.623 abbonamenti. L'obiettivo delle 20 mila presenze sugli spalti è dunque possibile e sarebbe una spinta in più per i rosanero che hanno ancora 270 minuti per provare a centrare un posto nei play-off, che al momento distano solo un punto.

Palermo-Spal, dove vedere la partita

Cresce dunque l'attesa per la partita, probabilmente ultima chance per sperare ancora nell'ottavo posto. Ma dove potrà seguire il match chi non andrà allo stadio? L’offerta prevede che la gara sarà trasmessa da Sky, Dazn e Helkbiz live. Su Sky sport (canale 251) con la telecronaca di Gaia Brunelli oppure in streaming su Sky go o sull’app Now tv, tablet, pc e cellulari. Il match infine sarà visibile anche su OneFootball ma solo in modalità pay per view.

Palermo-Spal, aggiornamenti su Gds.it e Tgs

Spazio anche alla diretta testuale sul sito Gds.it e agli aggiornamenti nel corso di Tgs Studio Stadio. La trasmissione, in onda su Telegiornale di Sicilia, canale 12 del digitale terrestre, avrà inizio mezzora prima dell'avvio del match, quindi in questo caso alle 15:45. Dopo la conclusione della partita, si andrà avanti ancora un po’ con i commenti e le analisi del match. Il pre partita sarà arricchito dalle immagini che arriveranno dallo stadio Barbera con il riscaldamento dei giocatori e i tifosi rosanero che man mano riempiranno gli spalti dell’impianto di viale del Fante.

Assieme a Cinzia Gizzi, padrona di casa del salottino calcistico di Tgs, in studio ci saranno Italo Cucci, direttore editoriale di Italpress, da tre anni ormai ospite fisso della trasmissione della tv del Giornale di Sicilia; Umberto Calaiò, collaboratore scouting della Salernitana nonché ex ds del Marsala, e Alida Ferro, dermatologa che gestisce il Centro di Dermatologia Clinica, Laserterapia e Dermochirurgia a Palermo.

Come sempre, numerosi gli ospiti che si alterneranno in videocollegamento con gli studi di via Lincoln: ci sarà il delegato provinciale del Cip (Comitato italiano paraolimico) Stefano Saitta; il giornalista dell'agenzia Ansa Adolfo Fantaccini che presenterà il suo libro «1970», un memoir che prende spunto dai ricordi dell’autore e dagli eventi che hanno segnato quell’epoca in un’Italia sospesa tra il boom economico e gli anni di piombo che da lì a breve riempiranno le cronache dei giornali; il producer Piero Sala, titolare dello studio di produzione «Air music» che ha sede a Ficarazzi che ha anche prodotto «Bambola» di Matteo Milazzo diventato tormentone sui social dopo l'exploit a «X-Factor»; Dafne Leda Franceschetta, romana, redattrice del webmagzine «Morel, voci dall’isola», rivista culturale nata durante il lockdown nel marzo 2020 e autrice di uno dei racconto contenuto nel libro «Tra amiche», edito da Les Flaneurs e curato dalla scrittrice palermitana Ivana Margarese; il campione europe di coastal rowing Giovanni Ficarra e la campionessa europea Elena Joana Armeli; e Vin Faro , giovane regista di Aci Sant’Antonio, che con il suo progetto «Artist Saves the World», percorrerà a piedi il perimetro della Sicilia all’insegna della solidarietà.

Dal Barbera, Giovanni Di Marco che si collegherà nel pre e nel post per le interviste del dopo gara. Alla postazione interattiva ci sarà Gabriele Messina: a lui il compito di raccogliere i messaggi, le domande e gli spunti che i telespettatori invieranno tramite WhatsApp durante il match (al numero 3351356928).

