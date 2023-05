Palermo-Spal, Corini: «Ci proveremo fino all'ultimo. Valente? Valuterò se schierarlo dall'inizio»

«Abbiamo la voglia e la volontà di provarci fino all’ultimo. Dobbiamo vincere domani, e ne siamo consapevoli». Eugenio Corini carica la squadra alla vigilia del match che il Palermo giocherà al Barbera contro la Spal. «I ragazzi sono motivati. Li ho visti bene, eravamo rammaricati dopo la gara di Como - dice in conferenza stampa -. Abbiamo creato una forza e un’identità, metteremo in campo questo spirito».

E contro il club ferrarese il Palermo può contare su un’arma in più: «Valente è pienamente a disposizione, farò una valutazione tattica sul suo utilizzo dall’inizio». Per l’allenatore rosanero la squadra ha sempre fatto bene nelle ultime gare: «Paradossalmente - ha commentato - abbiamo sofferto di più con il Modena. Poi abbiamo sempre controllato le partite e offerto buone prestazioni».

Elemento chiave è Valerio Verre, che può essere determinante in queste ultime gare di campionato: «Sta recuperando la condizione dopo tutti i problemi che ha avuto. Ha fatto 75 minuti importanti contro il Como e la sostituzione è stata di natura tattica». Sulla formazione il tecnico non si sbilancia: «Sceglierò la migliore possibile, sto sempre attento al lavoro settimanale». Il Palermo avrà contro una Spal all'ultima spiaggia, attualmente al penultimo posto. Una squadra disperata che non avrà più nulla da perdere. «La Spal è forte, ambiva a un campionato diverso come altre squadre - sottolinea Corini -. Ma noi ormai abbiamo piena consapevolezza di essere una squadra che ha fatto un percorso importante nell’ultimo periodo».

