Palermo-Spal, per Corini dubbi a centrocampo: ecco le probabili formazioni

Non sono emerse particolari indicazioni di formazione per la sfida tra Palermo e Spal - domani al Barbera alle 16,15 - durante la conferenza stampa di Corini sebbene il tecnico rosanero abbia lasciato intendere che sia Damiani che Broh in settimana hanno lavorato bene e nonostante l'ottima prestazione a Como di Gomes, Segre e Verre, prenderà delle decisioni solo ed esclusivamente dal punto di vista tecnico.

L’aspetto mentale - per queste ultime tre gare - diventa importantissimo. E oggi il tecnico rosanero ha parlato chiaramente dell'obiettivo play off come quello da raggiungere in questo sprint finale. Se in difesa non dovrebbero esserci variazioni con l'impiego dei tre titolarissimi, a sinistra Sala sembra assolutamente favorito su Aurelio che si è ripreso, mentre a destra Valente dovrebbe riprendersi una maglia da titolare sebbene Corini in conferenza abbia elogiato Buttaro che sta facendo molto bene: ciò deve essere inteso come un segnale per tutti.

Come detto, a centrocampo il tecnico lombardo riflette sul possibile impiego di Damiani e Broh visto che Saric rientrerà probabilmente con il Brescia e Stulac potrebbe avere una chance nella trasferta della prossima settimana a Cagliari. In avanti Corini ha speso parole di elogio per Tutino che a questo punto dovrebbe essere favorito per giocare accanto a Brunori. In casa Spal Oddo, che in genere si affida al 4-3-1-2, deve fare i conti con gli infortuni di Valzania e Nainggolan e per questo motivo in settimana ha pure aggregato alcuni giovani della Primavera come Puletto, Parravicini e Pareiko. Meccariello torna dalla squalifica ma non ci sarà Arena e sulla trequarti è previsto l’impiego di Maistro visto che per Nainggolan la stagione è finita. In panchina gli ex rosanero Pomini, Almici e Rauti.

Palermo e Spal scenderanno in campo conoscendo già, tranne Parma e Brescia (domenica 20.30), il risultato delle rispettive concorrenti dal momento che il turno che si aprirà oggi con Perugia-Cagliari, vedrà le squadre scendere in campo tutte alle 14.00.

Queste le probabili formazioni:

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Gomes, Verre, Sala; Tutino, Brunori.

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Varnier, Meccariello, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Fetfatzidis; Maistro; Moncini, La Mantia.

© Riproduzione riservata