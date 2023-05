La Spal a Palermo senza Nainggolan: stagione finita per l'ex Inter

La Spal di Massimo Oddo, prossima avversaria del Palermo, dovrà fare a meno di Radja Nainggolan. Al Barbera non ci sarà l’ex centrocampista di Roma e Inter, alle prese con un interessamento distrattivo alla coscia destra. Il belga salterà anche le ultime due sfide di campionato, che vedranno il club ferrarese impegnato con Parma e Pisa. Due squadre che, proprio come il Palermo, si giocheranno l’accesso ai playoff nel rush finale di questa stagione (soprattutto i toscani).

Una perdita importante per Oddo, campione del mondo 2006 con la Nazionale di Lippi e ora allenatore degli spallini. Proprio nel momento cruciale della stagione la Spal dovrà fare a meno del suo uomo più importante, arrivato a febbraio da svincolato. Per lui 10 presenze impreziosite da 1 gol e 1 assist.

Un’assenza che peserà, e tanto, nello scacchiere degli emiliani. Il giocatore si era fatto male all’inizio del match pareggiato 1-1 contro il Perugia e gli esami strumentali non hanno dato un responso positivo.

Anche senza Nainggolan, per il Palermo si tratterà di una sfida molto delicata. E anche in questo caso, la classifica ha un peso relativo. I biancocelesti sono infatti penultimi a quota 35 punti, ma in serie positiva da ben 5 gare con 4 pareggi e una vittoria contro il Benevento (fuori casa). Per 4 volte su 5 è andato a segno, rimanendo a secco solo contro il Modena.

