Il fallo di mano discutibile, il gol annullato, le ultime chance: ecco cosa lega Palermo e Spal

Fallo di mano e gol annullato. C’è un filo comune che lega Palermo e Spal, le due squadre che sabato pomeriggio alle 16.15 si affronteranno al Barbera. Entrambe hanno provato la delusione del gol convalidato ma poi annullato per l'intervento del Var a pochi minuti dalla fine. Al Palermo è successo nell'ultima partita casalinga, quella contro il Benevento: tocco di mano di Segre (braccio attaccato al corpo, discutibile la volontarietà) e gol di Broh annullato. Alla Spal è successo domenica scorsa nel pari contro il Perugia: tocco di mano di Moncini a inizio azione (anche qui braccio aderente al corpo), non convalidato il gol di Maistro.

Con la vittoria entrambe le squadre avrebbero portato a casa tre punti importanti anche se decisamente poco meritati al termine di due prestazioni insufficienti. Eppure, a Ferrara come a Palermo, si continua a discutere sulla bontà della decisione presa dal Var. Se era da convalidare il gol di Maistro, lo era anche quello di Segre. Con due punti in più a testa, la classifica avrebbe un altro sapore. I rosanero sarebbero al settimo posto, la Spal sarebbe davanti al Perugia. La realtà invece dice che il Palermo al momento è fuori dai playoff e che i biancazzurri sono in penultima posizione, che significherebbe retrocessione.

A Ferrara si recrimina ancora, ma restano le dure critiche ad una squadra che ha dimostrato fin qui di non sapere reagire alle difficoltà. Eppure la stagione era iniziata sotto auspici decisamente diversi: il presidente Tacopina era convinto di poter centrare agevolmente almeno i playoff, ma è stato un campionato difficile, vissuto quasi tutto in coda, con diversi avvicendamenti in panchina e l’acquisto di Naingollan (assente al Barbera) che sembrava potesse raddrizzare la stagione.

Arriva, dunque, al Barbera una Spal disperata, assetata di punti che contro i rosanero ha una delle ultime chance di provare a mantenere la categoria. L’ingiustizia che ritengono aver subito sarà da sprone o a Palermo scenderà una squadra rassegnata e depressa anche dagli episodi sfavorevoli?

La squadra di Oddo viene da tre pareggi consecutivi, l’ultima gara vinta fuori casa è la sfida salvezza di Benevento del 10 aprile. Fuori casa non ha certo un cammino da retrocessione: 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Ma la Spal paga soprattutto le difficoltà del girone di ritorno: da gennaio ha vinto solo tre volte e pareggiato 6, poi solo sconfitte.

