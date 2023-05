Nedelcearu: «A Como poteva andare meglio, ora battiamo la Spal per sperare ancora»

«Vogliamo tornare a vincere nonostante sappiamo che sarà dura contro la Spal». Ionut Nedelcearu sa bene che i playoff sono ancora un'obiettivo raggiungibile, ma per farlo è necessario cambiare marcia. Dopo il pareggio contro il Como, che tiene il Palermo ancora in corsa per l'ottavo posto, il difensore rumeno ex Crotone guarda ora alla prossima gara che si giocherà sabato 6 maggio alle 16,15 al Barbera: «Vogliamo fare felici di nuovo i nostri tifosi – ha commentato al sito ufficiale del Palermo -. Siamo tornati ad allenarci con il solito impegno e vogliamo ottenere i tre punti, contro una squadra che si deve salvare e che sappiamo che darà tutto in campo».

Una vittoria al Sinigaglia per il Palermo sarebbe stata oro, alla luce dei risultati delle dirette avversarie: «Mi dispiace, volevamo vincere come sempre in tutte le partite - ha aggiunto il difensore rosanero -. Ci abbiamo provato fino alla fine, anche io ho avuto qualche occasione ma la palla non è entrata. Pensiamo alla prossima partita contro la Spal».

Un punto che, paradossalmente, ha avvicinato il Palermo alla zona playoff, ora distante solo 1 punto, complici le sconfitte di Pisa (ad Ascoli) e Reggina (a Frosinone): «Ci crediamo – ha detto Nedelcearu -. Adesso siamo a un punto e vogliamo raggiungere a tutti i costi il nostro obiettivo». Nel capoluogo il difensore si trova benissimo. In pochi mesi si è ambientato e ha detto di voler restare a lungo: “A Palermo sto bene. Mi piace la città, ha davvero tutto ciò di cui una persona ha bisogno, sento il calore della gente». Tanto più se si considera che il City Group è una società forte e ambiziosa: «Hanno una mentalità vincente. Essere con loro è motivo di grande orgoglio».

