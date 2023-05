Corini dopo il pareggio a Como: «Prestazione importante, grande partita di Buttaro»

«Mi sento di dire che la prestazione di oggi è stata importante, al cospetto di una squadra di grande valore». Così ha esordito Eugenio Corini, allenatore del Palermo, in conferenza stampa al termine del pareggio sul campo del Como. «Oggi - continua l’ex centrocampista rosanero - avevamo una squadra molto coraggiosa e che non molla mai, le ultime partite ne sono la prova. Credo che noi meritavamo un risultato diverso perché abbiamo approcciato il match subito in modo giusto. La squadra ha lavorato, ha giocato e ha creato sempre i presupposti per fare male all’avversario. Abbiamo avuto un controllo totale, sia nel primo che nel secondo tempo. Anche quando comunque sembravamo calare, eravamo sempre ben messi in campo e gestivamo il possesso palla. Continuiamo a crescere, anche se magari la vittoria nelle ultime partite non è arrivata. Questo fa sempre parte del nostro percorso. Io conosco le ambizioni della tifoseria, e sono le stesse nostre, le stesse di tutta la società. Questo era l’anno zero, stiamo costruendo ottime basi per quello che è l’obiettivo futuro. Adesso mancano tre giornate, e dobbiamo provare in tutti i modi a fare qualcosa di importante. Arriviamo a questi ultimi match consapevoli dei nostri e mezzi e del percorso che abbiamo fatto, per questo mi sento di essere fiducioso. Ho la sensazione che in questo finale di stagione può succedere qualcosa di importante».

Buttaro a destra la vera novità sull’undici titolare del Palermo: «Alessio - ha detto Corini - ha fatto una grande partita, correndo tanto, costruendo tanto e andando persino in rete. Non si può dir nulla. Ma in generale abbiamo coperto bene le fasce sia in fase di possesso che non possesso».

Qualche dubbio sul rigore, Corini non lo nega. Nonostante rispetti comunque la scelta dell’arbitro: «È difficile parlarne adesso, la percezione che abbiamo avuto dalla panchina è che Vignali non potesse mai arrivare sulla palla. Ammetto però - conclude Corini - che l’incrocio di gambe c’è stato, quindi se mi dicono che è rigore non posso dire nulla. Non saprei dire bene».

© Riproduzione riservata