Palermo, Corini recupera Aurelio. In gruppo anche Stulac

Buone notizie per Eugenio Corini. L’allenatore del Palermo potrà contare su Giuseppe Aurelio per il match con la Spal, in programma al Barbera sabato alle 16.15. Probabile la sua convocazione anche se non è così scontato il suo impiego dal primo minuto.

Complice anche lo straordinario stato di forma di Sala che è tornato titolare domenica 22 aprile con il Benevento segnando la rete del momentaneo vantaggio. L’ex Crotone dovrebbe essere confermato, mentre il giovane Aurelio potrebbe partire dalla panchina ed essere poi più pronto per la trasferta di Cagliari. Rientrato parzialmente in gruppo anche Leo Stulac, dopo 4 mesi ai box per una lesione al legamento del ginocchio. Anche lo sloveno potrebbe essere convocato per la sfida al Barbera.

È in questo clima sereno e fiducioso che Corini sta preparando la sfida contro la Spal, valevole per la 36esima giornata del campionato di serie B. I rosanero hanno svolto attivazione e mobilità, esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

© Riproduzione riservata