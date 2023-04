Palermo, sabato la sfida con il Venezia che vuole salvarsi: i rosa sognano i playoff

Il Palermo proverà da subito a dimenticare la delusione del pareggio col Cosenza in casa proiettandosi verso la prossima gara valida per la 33esima giornata del campionato di serie B e che è in programma sabato 15 aprile alle ore 14. I rosanero di Corini andranno a far visita al Venezia di Vanoli che dopo due partite consecutive vinte, sabato scorso è stato battuto dalla Reggina allo stadio Granillo.

Nonostante la timida ripresa nel girone di ritorno, il Venezia stenta parecchio in casa. Al Luigi Penzo infatti i lagunari hanno vinto in totale solo quattro match. I veneti non navigano in acque tranquille e condividono, con 36 punti, il 14esimo posto in classifica, appaiati a Cittadella e Cosenza, con quest’ultimi che attualmente disputerebbero i playout per differenza reti. Due soli punti di vantaggio sul Perugia 17esimo e quattro sulla Spal che in atto andrebbe direttamente in serie C senza passare dallo spareggio salvezza. Il Venezia è alla ricerca di punti importanti per salvare una stagione davvero deludente e che i tifosi si aspettavano di vertice e di pronto ritorno in serie A. Invece il campionato dei lagunari è stato insufficiente fin da inizio stagione: 9 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte il bottino complessivo realizzato finora.

Un andamento – come tutta la stagione - figlio di giornate positive e altre decisamente negative. Una stagione di alti e bassi che ha portato, a novembre, all’esonero di Ivan Javorčić (sostituito per pochi giorni da Soncin) e all’arrivo in panchina di Vanoli. Per il giovane allenatore nato a Varese la seconda esperienza da primo allenatore, la prima in Italia visto che lo scorso anno guidava lo Spartak Mosca. In precedenza per Vanoli tanta Nazionale giovanile e la collaborazione tecnica con Antonio Conte, al Chelsea e all’Inter. L’arrivo di Vanoli sulla panchina del Venezia inizialmente sembrava potesse consentire alla squadra quel salto di qualità atteso dai tifosi ma, alla lunga, il club lagunare non ha mai abbandonato concretamente le zone basse della classifica. E questo in virtù di un cammino interno davvero sconfortante: al Penzo il Venezia ha vinto solo 4 volte, ha pareggiato 5 gare e perso ben 7 volte. Con queste cifre, la squadra di Vanoli è penultima nella speciale classifica delle gare interne: peggio ha fatto solo il Benevento con 3 vittorie, 4 pari e 9 sconfitte.

Leggermente meglio in trasferta, avendo conquistato due punti in più rispetto ai 17 punti fatti fra le mura amiche. In trasferta cinque successi degli arancioneroverdi di cui uno proprio al Barbera contro i rosanero: era il 27 novembre quando piegarono il Palermo per 1-0 con un gol di Pohjanpalo nella ripresa. Ma era un altro Palermo: quello che scenderà al Penzo ha necessità di riprendersi i punti lasciati contro il Cosenza, se vuole ancora cullare il sogno di agganciare la zona playoff.

© Riproduzione riservata