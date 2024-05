Formazione professionale, in Sicilia rivolta degli enti contro l'assessore regionale Turano

La polveriera è esplosa per via di una nota firmata da tutte le associazioni degli enti della formazione professionale della Sicilia inviata alle 23,30 di mercoledì 15 maggio, appena 10 ore prima del vertice decisivo. È un atto di sfiducia nei confronti dell’assessore regionale Mimmo Turano. Le sigle di settore si sono rifiutate, ieri, di sedersi al tavolo con lui per affrontare la crisi che sta bloccando i finanziamenti e hanno chiesto al presidente della Regione Renato Schifani di avocare a sé la vertenza. Lui, l’assessore leghista candidato alle Europee, ha usato tutta la diplomazia dell’ex democristiano per commentare la vicenda: «Mi attaccano in campagna elettorale su cose che non dipendono da me». Schifani ieri ha preso tempo. Non ha esplicitamente difeso l’assessore, col quale in passato non sono mancate le divergenze sulla gestione del settore, ma ha aggiunto di voler valutare con lui la situazione e solo dopo deciderà se convocare o meno a Palazzo d’Orleans enti e sindacati. Mossa che suonerebbe come un commissariamento di Turano.