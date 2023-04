Palermo-Cosenza, Corini potrebbe giocare la carta Segre: ecco le probabili formazioni

È cambiato tutto, dalla trasferta di sabato scorso a Parma il Palermo (quasi al completo) si prepara ad affrontare un Cosenza che invece presenta diversi e importanti assenti. Corini ha recuperato quasi tutti gli effettivi e può avere diverse opzioni per l’undici titolare che domani alle 20.30 darà battaglia ai calabresi, reduci da tre vittorie consecutive.

Soprattutto in difesa, importanti i ritorni di Marconi e Nedelcearu, autentici pilastri della retroguardia rosanero di questa stagione. A centrocampo è finalmente certo il ritorno di Verre e avanza l'ipotesi di un riutilizzo di Segre al posto di Valente sulla fascia destra dal primo minuto. Le parole di Corini in conferenza e la sua necessità di trovare i giusti equilibri fra attacco e difesa potrebbero essere interpretate in tal senso: dentro Segre che garantisce maggiore copertura e libertà di azione a Verre in fase di costruzione della manovra offensiva. In avanti appare scontato il ritorno di Brunori a cui probabilmente verrà affiancato Soleri, viste le ottime partite disputate dall’attaccante romano nonché il suo encomiabile spirito di sacrificio al servizio dei compagni.

Per il Cosenza diverse defezioni, specie nelle ultime ore. Ed è stato lo stesso tecnico Viali a svelare le non perfette condizioni di un paio di elementi: da sostituire sicuro lo squalificato D’Orazio. A sostituirlo sarà uno fra Martino e La Vardera. E sempre in difesa oltre a D’Orazio mancherà anche il capitano Rigione per un problema al polpaccio rimediato duranti gli ultimi allenamenti. Dopo l’infortunio torna disponibile Cortinovis ma è molto probabile che nel match serale di domani al Barbera parta dalla panchina.

Oltre a Zarate, out anche Praszelik e Agostinelli, mentre il centrocampista Voca ha ripreso ad allenarsi solo ieri dopo aver fatto i conti con una sindrome influenzale. Vaisanen al posto di Rigione e Calò se Voca darà forfatit, i possibili sostituti.

Palermo-Cosenza, le probabili formazioni

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (Segre), Saric, Gomes, Verre, Aurelio; Soleri, Brunori.

Cosenza (4-4-2): Micai; Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino; Marras, Brescianini, Voca, Florenzi; Nasti, Delic.

