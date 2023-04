Il Palermo perde anche Graves, non giocherà con il Cosenza: ecco la lista dei convocati

Indisponibile anche Simon Graves per la partita casalinga di domani sera (lunedì di Pasquetta) del Palermo contro il Cosenza. Il difensore danese è stato tirato fuori dalla lista dei convocati a causa di un affaticamento muscolare. Non ci sarà nemmeno, come ormai prevedibile, Davide Bettella, che già si era fermato nel corso dell'allenamento di venerdì. In difesa quindi mancano i due principali rincalzi del terzetto di titolari ricostituito con i rientri di Marconi e Nedelceauru al fianco di Mateju. Convocati invece Buttaro e Lancini, che in settimana avevano destato qualche preoccupazione, oltre al giovane Orihuela.

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Cosenza: 1 Grotta, 3 Sala, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Masciangelo, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju, 79 Lancini.

