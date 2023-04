Palermo-Cosenza, almeno 18 mila tifosi al Barbera: ecco le altre opzioni per seguire la gara

Oltre 7.500 biglietti venduti per Palermo-Cosenza, la gara in programma il giorno di Pasquetta alle 20,30 al Barbera e valida per la 32esima giornata del campionato di serie B. Sommati gli abbonati, almeno in 18.000 spingeranno gli uomini di Corini ad una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica playoff. Il dato, però, è destinato però ad aumentare, visto che ci sarà tempo fino ad un’ora prima del match per comprare il proprio biglietto.

Un barbecue, un bicchiere di vino e poi allo stadio per completare una Pasquetta che si tinge di rosanero. Ma non tutti guarderanno la partita dai seggiolini del Renzo Barbera. Per chi non potrà andare allo stadio, si potrà vedere il match o seguirne gli aggiornamenti anche in altro modo.

Come al solito, ci sarà una grande copertura televisiva. La gara sarà trasmessa da Sky, Dazn e Helkbiz live. Su Sky sport (canale 251), oppure in streaming su Sky go o sull’app Now tv, tablet, pc e cellulari. Il match infine sarà visibile anche su OneFootball ma solo in modalità pay per view. Spazio anche alla diretta testuale sul sito Gds.it e agli aggiornamenti nel corso di Tgs Studio Stadio. La trasmissione, in onda su Telegiornale di Sicilia, canale 12 del digitale terrestre, avrà inizio mezzora prima dell'avvio del match, quindi in questo caso alle 20. Dopo la conclusione della partita, si andrà avanti ancora un po’ con i commenti e le analisi del match.

