Corini verso Palermo-Cosenza: «Vogliamo i tre punti, Di Mariano fuori per altre tre partite»

“Di Mariano stiamo cercando di recuperarlo ma non abbiamo un’idea precisa sui tempi. Sicuramente per altre 2-3 partite non sarà disponibile”. Corini in sala stampa, a due giorni da Palermo-Cosenza, ha svelato le condizioni del numero 10 rosanero e provato ad immaginare i tempi di recupero. Nessun dubbio su chi prenderà il suo posto: “Su Valente non ho alternative. Recuperiamo Verre per fortuna - ha continuato il tecnico - che ha un’attitudine offensiva”.

Ultime sette partite in campionato; Corini crede nell’obiettivo playoff: “Se vogliamo provare a raggiungerlo dobbiamo vincere le partite e trovare un equilibrio tra attacco e difesa. Abbiamo l’idea di costruire una squadra con proposizione offensiva. Nell’ultimo periodo pur facendo prestazioni importanti ne abbiamo vinta solo una”. L’allenatore ha poi fatto il punto sui giocatori chiave pronti a tornare in campo: “Nedelcearu ha fatto una settimana piena e ho visto Marconi motivato. A tutti loro manca la partita, soprattutto Ivan. Bettella ieri ha sentito un leggero fastidio e abbiamo preferito fermarlo. Ci prendiamo questi tre giorni e speriamo di recuperarlo per Venezia”.

Non ci sono altre alternative alla vittoria e Corini lo sa bene: “Vogliamo rientusiasmare il pubblico con i tre punti, la prossima gara per me è sempre la più importante. Brunori? L’ho visto sciolto e libero di testa, si prenderà di nuovo il suo posto in squadra”. Infine un commento sulla visita del presidente Mattarella allo stadio Renzo Barbera: “Voglio rivolgere un pensiero per la società. Ho saputo di Mattarella che è venuto a trovarci è che informatissimo sulle nostre sorti. Per noi è un onore: una motivazione in più e motivo di orgoglio”.

