Playoff, inizia lo sprint finale: calendario più agevole per Palermo e Parma

Una sconfitta pesante, perché contro una diretta concorrente, che non pregiudica il cammino del Palermo verso l'obiettivo playoff. I rosa, infatti, nonostante la sconfitta a Parma, hanno perso soltanto una posizione, con sette gare a disposizione per provare a risalire la china.

Sette turni di campionato rimanenti, in cui almeno sei squadre, Cagliari, Pisa, Parma, Reggina, Palermo e Ternana, le più accreditate, si daranno battaglia per gli ultimi quattro posti, dal quinto all'ottavo, nei playoff, visto che Frosinone e Genoa sono già con un piede in serie A e Bari e Südtirol occupano ormai stabilmente la terza e la quarta posizione.

Visionando il calendario da qui fino al 19 maggio, data dell'ultima giornata del calendario di B, salta subito agli occhi come sulla carta Palermo e Parma abbiano il cammino più agevole. I rosanero, in fatto di scontri diretti, dovranno vedersela solo con il Cagliari alla penultima di ritorno in trasferta. Poi partite con squadre di bassa classifica come Cosenza, Benevento, Spal e Brescia al Barbera e le trasferte di Venezia e Como.

Anche il Parma dovrà affrontare il Cagliari, unica avversaria delle pretendenti ai play-off. Ma in casa, al Tardini. Poi, più o meno come i rosanero, giocherà con squadre della parte destra della classifica e poi il derby col Modena in trasferta.

Il calendario più complicato sembra quello del Cagliari che andrà in trasferta a Pisa e a Parma mentre riceverà al Sant'Elia il Frosinone, la Ternana e il Palermo. Cinque scontri con squadre che attualmente puntano ad inserirsi nella griglia spareggi. Anche il calendario del Pisa non è agevole: la squadra di D'Angelo riceverà in casa il Cagliari, il Bari e il Frosinone, mentre andrà a fare visita alla Ternana.

E poi c'è l'ingarbugliata vicenda Reggina. I calabresi aspettano sempre di conoscere l'eventuale sviluppo della situazione legata al mancato pagamento dell'Irpef e rischiano una penalizzazione in classifica. Devono tra l'altro recuperare una gara in trasferta a Perugia, e dovranno andare poi - sempre in trasferta - a Frosinone e a Bari.

Calendario complicato, infine, anche per la Ternana che dovrà vedersela in casa contro squadre come Pisa, Südtirol e Frosinone e, in trasferta, a Cagliari il prossimo 30 aprile.

