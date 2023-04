Palermo, Mateju: "Parma? Ormai è il passato, i tifosi ci aiuteranno per i playoff"

“Non so esattamente cosa non abbia funzionato a Parma, ma fa ormai parte del passato. Se i tifosi ci spingono possiamo raggiungere i playoff”. Mette da parte il ko del Tardini Ales Mateju, difensore ceco del Palermo, e carica l’ambiente in vista delle ultime 7 importanti partite che restano alla fine del campionato.

L’ex Brescia è stato intervistato dal sito ufficiale del club: “Giocare con quel tifo anche fuori casa è stupendo – ha raccontato -, sembra di stare al Barbera. Qualcosa contro il Parma è andato storto ma dobbiamo guardare avanti. Sappiamo che la società ha creato questo mini abbonamento, vogliamo che ci spingano in tanti per raggiungere il nostro obiettivo”.

Prossimo ostacolo il Cosenza, che ha vinto le ultime tre partite in campionato contro Spal, Frosinone (prima della classe) e Pisa: “Non bisogna fidarsi – ha continuato Mateju – sono la squadra più in forma del campionato. Dobbiamo fare una grande prestazione per vincere e dobbiamo dare il massimo”. Il 26enne ha sottolineato poi l’importanza di far parte di City Group: “Hanno tante grandi squadra e adesso anche noi. Non siamo solo una grande piazza, ma abbiamo anche una grande storia alle spalle”. Serenità per Ales Mateju, che a Palermo ha trovato la sua dimensione: “Non ho molto tempo libero, ma se c’è mi piace passarlo a Mondello. Vado a cena con i miei compagni di squadra oppure con mia moglie. Io e lei siamo molto felici qui”. Dopo un inizio altalenante e condizionato da alcuni infortuni, il difensore ha trovato continuità. In serie B ben 26 presenze stagionali impreziosite da 2 assist.

