Malessere a bordo, ragazzo soccorso dal medico del Palermo: la società regalerà incontro coi giocatori

Attimi di apprensione per tutti i passeggeri a bordo, ma il sostegno di tutto lo staff rosanero non è mancato, dai medici ai giocatori. E da poche ore inoltre la società rosanero ha contattato il ragazzino che sabato sera, nel volo di ritorno da Bologna direzione Punta Raisi aveva accusato un malessere.

La società si è voluta in primis sincerare delle condizioni di salute del giovane e successivamente ha voluto invitarlo alla prossima partita del Palermo al Barbera. Ma con felice stupore si è appreso che il ragazzo è già abbonato al Barbera e dunque il Palermo si raccorderà con lui per organizzare prossimamente un incontro con tutti i giocatori. Dopo la sconfitta subita al Tardini contro il Parma per 2 a 1, il viaggio di ritorno della squadra allenata da Corini non era stato del tutto tranquillo. Ma non solo per lo staff e la società rosanero, anche per due classi di una scuola media che viaggiavano con la squadra. Sabato sera infatti entrambi i gruppi sono rimasti bloccati per un paio d'ore sull'aereo in partenza da Bologna e diretto a Palermo.

Tutto questo perché pochi minuti prima del decollo un ragazzino, che aveva trascorso assieme ai compagni cinque giorni in gita scolastica in Emilia Romagna, aveva accusato un malessere. Pronto l’intervento del medico sociale del Palermo, Giuseppe Puleo, così come di un'altra dottoressa che era a bordo dell'aereo. Sul velivolo sono state avviate immediatamente le procedure di primo soccorso, di sbarco e ricovero. Il ragazzino è stato soccorso con l'ambulanza e accompagnato da una delle insegnanti verso l’ospedale, dove è stato subito ricoverato.

A bordo però gli altri giovani, sia per quello a cui avevano assistito che per il tanto ritardo accumulato dentro l'aereo senza poter scendere, erano visibilmente agitati. A tranquillizzarli sono intervenuti i giocatori del Palermo, provando a sdrammatizzare, a scherzare e offrendo ai giovani studenti anche patatine e alimenti comprati a bordo. Dopo circa due ore di attesa l'aereo è potuto decollare regolarmente in direzione Palermo.

