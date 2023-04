Parma-Palermo, 3.400 tifosi rosanero al Tardini: ecco le opzioni per vedere la gara

La sfida di oggi tra Parma e Palermo (ore 14) non sarà una partita come tante, ma uno scontro diretto tra due squadre che inseguono l'obiettivo playoff. Una gara molto sentita anche per il pubblico. Al Tardini, infatti, in curva sud ci saranno circa 3.400 tifosi del Palermo. Non ci sarà il tutto esaurito, dunque, nel settore dedicato ai siciliani, ma sarà comunque record di presenze stagionali in trasferta.

Dove seguire Parma-Palermo in tv

I tifosi che non hanno la possibilità di raggiungere Parma, potranno guardare la partita da casa e contare come sempre su una grande copertura televisiva. Dove sarà possibile guardare Parma-Palermo? L’offerta prevede che la gara sarà trasmessa da Sky, Dazn e Helkbiz live. Su Sky sport (canale 253), oppure in streaming su Sky go o sull’app Now tv, tablet, pc e cellulari.Il match infine sarà visibile anche su OneFootball ma solo in modalità pay per view.

Aggiornamenti su Gds.it e Tgs Studio Stadio

Spazio anche alla diretta testuale sul sito Gds.it e agli aggiornamenti nel corso di Tgs Studio Stadio. La trasmissione, in onda su Telegiornale di Sicilia, canale 12 del digitale terrestre, avrà inizio mezzora prima dell'avvio del match, quindi in questo caso alle 13.30. Dopo la conclusione della partita, si andrà avanti ancora un po’ con i commenti e le analisi del match. Il pre-partita, invece, sarà arricchito dalle immagini che arriveranno dallo stadio Tardini, con il riscaldamento dei giocatori e i tifosi che man mano riempiranno gli spalti dell’impianto di Parma.

Assieme a Cinzia Gizzi, padrona di casa del salottino calcistico di Tgs, in studio ci saranno Italo Cucci, direttore editoriale di Italpress, da quasi tre anni ormai ospite fisso della trasmissione della tv del Giornale di Sicilia; Umberto Calaiò, collaboratore scouting della Salernitana nonché ex ds del Marsala; e Giovanni Di Marco.

Numerosi gli ospiti che si alterneranno in videocollegamento con gli studi di via Lincoln: ci sarà l’attore Giovanni Nanfa, fino al 2 aprile di scena al Teatro Jolly con la commedia brillante «Non ti sento» di Mirella Di Giovanni; Enrico Cantaro, tifoso del Palermo e tra gli organizzatori della seconda edizione della Sicily Music Conference, in programma dal 18 al 21 maggio, quattro giorni in cui verranno affrontati i diversi temi legati all’industria musicale; il cantante Davide Maggio, vincitore del festival di Sanremo Giovani nel 2013, che parlerà del suo nuovo album intitolato «Maggio», interamente suonato assieme ad un’orchestra d’archi di 26 elementi; Filippo Ongaro, medico degli astronauti per oltre sette anni, è il primo italiano a essersi certificato in medicina anti-aging e medicina funzionale negli Stati Uniti; Giuseppe Ciulla e Annalisa Lo Medico, vice sindaco e presidente della Proloco di Montelepre, dove domenica rivivrà la suggestiva processione dei Misteri, dalla creazione al calvario, attraverso 400 figuranti che interpretano gli ottanta quadri con gli eventi più importanti dell’Antico e del Nuovo Testamento; il giornalista dell’Ansa Adolfo Fantaccini; e Anna Aulico, fondatrice nel 2014 di Osm Value e vicepresidente Terziario donna di Confcommercio Palermo dal 2021. Alla postazione interattiva ci sarà Gabriele Messina, pronto a raccogliere i messaggi, le domande e gli spunti che i telespettatori invieranno tramite WhatsApp durante il match (al numero 3351356928) e ad aggiornare i parziali delle altre gare che si giocheranno in contemporanea alla sfida del Tardini.

