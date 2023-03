Parma-Palermo: per Corini difesa da reinventare, ecco le probabili formazioni

Una difesa da rivoluzionare, Segre al posto di Verre e in avanti ancora Soleri-Tutino. Due sole assenze nel Parma, ben nove nel Palermo (inclusi i lungo degenti Elia e Stulac), nella sfida di domani alle 14 allo stadio Tardini.

Se Pecchia dovrà rinunciare a Circati, squalificato, e Zagaritis (fuori per affaticamento muscolare), Corini ha numericamente problemi molto più ampi. Soprattutto la difesa sarà priva di due titolari come Marconi e Nedelcearu. Le ipotesi difensive possono essere diverse, dallo spostamento di Mateju al centro con Graves e Orihuela laterali, all’inserimento di Buttaro come centrale di destra con Graves dirottato a sinistra. Altra ipotesi il passaggio ad una linea difensiva a quattro con Buttaro a destra, Aurelio a sinistra e Mateju-Graves coppia centrale. Ma quest’ultima è un’ipotesi difficilmente percorribile.

Uomini contati anche a centrocampo dove Gomes e Saric saranno confermati: Segre è il candidato numero uno per la sostituzione di Verre sebbene c’è anche la disponibilità di Damiani, unico centrocampista che andrebbe inizialmente in panchina. In una probabile formazione schierata col 3-5-2, Aurelio agirà a sinistra e Valente a destra, pronti a rifornire il tandem Tutino-Soleri che con buone probabilità sarà confermato rispetto all’ultima in casa col Modena. Brunori dunque partirà dalla panchina.

L’attacco è il reparto meno intaccato dall’epidemia di infortuni che ha colpito la squadra rosanero: tranne Di Mariano, tutti disponibili. Per cui quelle di Corini saranno soltanto scelte tecniche. In casa Parma la sosta per gli impegni delle nazionali ha restituito tre giocatori galvanizzati dalle marcature realizzate: Charpentier, Man e Bonny sono andati in gol rispettivamente contro il Sud Sudan, Andorra e contro l'Under 20 dell'Olanda. Mihaila è pienamente recuperato mentre Zagaritis accusa un affaticamento muscolare e non sarà della partita.

Parma-Palermo, le probabili formazioni

Parma (4-3-3): Buffon; Delprato, Cobbaut, Valenti, Ansaldi; Bernabè, Estevez, Juric; Zanimacchia, Vazquez, Man.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Orihuela, Graves; Valente, Segre, Gomes, Saric, Aurelio; Tutino, Soleri.

