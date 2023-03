Palermo, Verre non ce la fa: salta la trasferta di Parma

Assenza pesante in casa rosanero. Domani al Tardini di Parma il Palermo dovrà rinunciare a Valerio Verre. Il centrocampista, ex Sampdoria, aveva accusato qualche linea di febbre mercoledì e ieri, come spiegato in sala stampa dall’allenatore, il ragazzo era sfebbrato. Sempre stando alle parole del tecnico, Verre avrebbe potuto raggiungere i suoi compagni in un secondo momento. La squadra è partita ieri pomeriggio, senza l’ex blucerchiato che non si è presentato, peró, nemmeno oggi.

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club ha infine ufficializzato la sua assenza per la trasferta di domani, confermando così le nove defezioni (compreso Stulac, lungodegente che sta svolgendo un lavoro riabilitativo a Manchester).

Intanto il Palermo questa mattina, in Emilia, ha svolto la rifinitura: lavoro di attivazione e reattivita, una partita a campo ridotto e palle inattive.

Domani, alle ore 14, fischio d’inizio di Parma-Palermo, valevole per la trentunesima giornata di serie B. Un Palermo in emergenza, ma che potrà contare ancora sui suoi tifosi. È previsto infatti il record stagionale di presenze in trasferta. L’ultimo dato aggiornato è quello di ieri pomeriggio (30 marzo), quando i biglietti staccati nella curva sud erano 3217. Ci sarà tempo fino alle 13 del giorno della gara per comprare un tagliando.

