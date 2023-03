Palermo con tante assenze, Corini: «Ottimista per Parma e felice per il ritorno di Brunori»

Il Palermo va a Parma con tante defezioni ma Eugenio Corini è certo che la sua squadra potrà disputare una grande partita. In sala stampa conta gli assenti: «Stulac a Manchester inizierà il percorso riabilitativo - spiega -. Marconi, Broh, Bettella e Sala potremmo recuperarli la prossima settimana. Verre ha avuto la febbre, questa mattina era sfebbrato ma abbiamo preferito tenerlo a riposo. Vogliamo capire se potrà raggiungere, anche dopo, i compagni a Parma. Nedelcearu non sarà con noi e non è convocabile perché non stava bene. Di Mariano ha provato a forzare stamattina ma sente male al ginocchio e dobbiamo capire come affrontare il problema. A centrocampo può giocare Damiani».

Corini mostra un po’ di amarezza ma allo stesso tempo non si perde d’animo: «Nonostante le difficoltà, so che andremo a Parma per fare una grande gara. Abbiamo tanti tifosi, sentiamo la loro spinta e io so cosa vuol dire averla lì per tutti i 90 minuti».

Tante assenze pesanti, soprattutto nel reparto difensivo, ma c’è una nota positiva che può fare sorridere l’allenatore bresciano: «Per Brunori sono contento, abbiamo gestito bene gli allenamenti. È fluido nei movimenti e sta bene, sia atleticamente che mentalmente. In seguito all'infortunio pensavamo di recuperarlo dopo questa partita, ma in realtà già a Girona era molto convinto e il percorso di recupero è stato più veloce. Lui è il nostro capitano, sappiamo quanto può darci».

Chi prenderà il posto di Marconi e Nedelcearu nel pacchetto arretrato? L’allenatore ha ammesso di aver lavorato molto in settimana con alcune pedine della rosa: «Sia a Girona che in questa settimana ho lavorato con Graves, Lancini e Orihuela. Cercherò di trovare la soluzione migliore, anche Buttaro può fare bene e ha giocato con il Frosinone. Devo capire se però potrà iniziare la partita».

Vazquez ma non solo. Il Parma ha tante carte a disposizione per colpire i rosanero: «Abbiamo studiato tutte le situazioni, siamo pronti – ha ammesso Corini -. Lui è un giocatore forte e necessario per loro, ma non è l’unico».

