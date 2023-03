Palermo in emergenza per la sfida di Parma: tra gli assenti Verre, Marconi, Nedelcearu e Di Mariano

Palermo in emergenza per la trasferta di sabato contro il Parma. Verre e Broh sono ancora con la febbre e dunque restano fuori dalla lista dei convocati, ma ci sono anche forfait dell'ultima ora come quelli di Di Mariano, Marconi e Nedelcearu che non saranno al Tardini. L’ex Monza non ha recuperato dal problema muscolare che lo aveva colpito a Pisa, il numero 10 è alle prese di nuovo con l’infiammazione al ginocchio di cui soffre da settimane, mentre il difensore romeno è tornato febbricitante dalla convocazione in nazionale. Tra gli assenti anche l'infortunato Sala.

Ci sarà invece capitan Brunori, che potrebbe a questo punto partire dall’inizio, anche se è d’obbligo usare il condizionale. Corini potrà fare affidamento anche su Buttaro al centro della difesa. Aggregato a sorpresa Samuele Lo Coco, attaccante classe 2004 dalla Primavera rosanero.

Ecco di seguito l’elenco dei 20 convocati per il match del Tardini contro il Parma, valido per la 31esima giornata del campionato di serie B: 1 Grotta, 2 Graves, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Masciangelo, 12 Massolo, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 25 Buttaro, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju, 79 Lancini.

Qualche defezione l’allenatore bresciano dei rosanero se la porterà dietro, ma il Palermo potrà contare ancora sull’apporto del proprio pubblico. Nella curva sud del Tardini, riservata ai tifosi rosanero, ci saranno infatti oltre 3000 sostenitori (ultimo dato aggiornato a ieri sera 3047).

Ancora due giorni per comprare il biglietto ma ieri i tagliandi venduti sono stati 200, un rallentamento rispetto al boom che aveva contraddistinto i primi giorni di vendita. A questo punto è difficile che l’intero settore riservato ai palermitani vada sold out.

