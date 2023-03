Parma-Palermo: nei precedenti rosa in vantaggio, ma non vincono al Tardini dal 1964

Parma e Palermo si troveranno di fronte per la 53esima volta nella loro storia. Il bilancio complessivo di vittorie è in favore dei rosanero, ma tenendo in considerazione solo le trasferte la situazione cambia. 52 i precedenti totali, sia in serie A che in cadetteria, con un bilancio favorevole al club di viale del Fante che ha vinto in 21 occasioni, pareggiato 15 volte ed è stato sconfitto in 16 occasioni.

Il fattore campo, però, da sempre, ha avuto un peso importante: a Parma sono stati disputati 25 match con 11 successi dei padroni di casa, 9 pareggi e sole 5 vittorie del Palermo. L’ultimo successo dei rosanero al Tardini è davvero lontano nel tempo: era la stagione 1964/65 ed il Palermo vinse a Parma con un gol del palermitano Tanino Troia. L’ultimo match disputato in Emilia è stato quello della stagione 2017/2018: nel mese di aprile i ducali si imposero per 3-2 con la tripletta di Calajò in una gara dalle mille polemiche. Era il campionato di serie B al termine del quale il Parma riuscì ad ottenere la promozione in massima serie.

Al Barbera la situazione è invece favorevole ai rosanero che in 27 match giocati hanno vinto 16 volte, pareggiato 6 gare e perso in 5 occasioni. Il dato curioso è che le vittorie degli ospiti non sono mai arrivate in serie B ma soltanto in serie A e in Coppa Italia. L’ultimo incrocio fra le due squadre è relativo al match di andata, quando grazie ad un gol di Marconi ad inizio ripresa il Palermo riuscì ad ottenere un successo importante, quanto sofferto, al termine di una gara equilibrata e ben giocata da Vazquez e compagni. Parma - Palermo, un grande classico del calcio italiano, in programma giorno 1 aprile alle 14, anche stavolta sarà fondamentale. I due importanti club infatti si sfidano, in questo rush finale, per un posto nei playoff.

