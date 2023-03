Tutti allo stadio, il Palermo lancia il mini-abbonamento per le ultime quattro partite in casa

Nasce l’abbonamento “Final Pack”. Iniziativa importante del Palermo in vista degli ultimi quattro impegni casalinghi del campionato. Sarà in vendita online (su vivaticket.com) e in tutti i punti vendita Vivaticket del territorio italiano, da martedì 28 marzo dalle 16.30 e fino al fischio d'inizio della gara Palermo-Cosenza. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il club di viale del Fante ha reso noto che contro “Cosenza, Benevento, Spal e Brescia – chi non è già abbonato avrà la possibilità di sottoscrivere il Final Pack, uno speciale mini-abbonamento che consentirà di assistere alle partite con una tariffa scontata rispetto al prezzo cumulativo dei singoli match”.

I vantaggi sono tanti per i tifosi rosanero: “Da una parte un cospicuo risparmio economico sul prezzo delle partite (fino a un’intera partita omaggio tra le quattro acquistate); dall’altra la prelazione sull’acquisto dei biglietti nelle eventuali partite dei playoff, con il pensiero ai sold out della scorsa stagione”. Ecco i prezzi agevolati del mini abbonamento: 45 euro in curva al posto di 60 (35 e 30 per donne, under 18 e over), 56 e non 80 in gradinata superiore (55 e 40 per donne, under 18 e over), 85 invece che 100 in gradinata inferiore (70 e 60 per donne, under 18 e over). Poi ancora 115 in tribuna laterale al posto di 140 (95 e 80 per donne, under 18 e over), 160 in tribuna centrale e non 200 (130 e 110 per donne, under 18 e over) e infine 240 euro in tribuna centralissima (200 e 160 per donne, under 18 e over).

Agevolazioni anche per gli abbonati da inizio stagione: “Oltre alla prelazione sull’acquisto dei biglietti nelle eventuali partite dei playoff, per ognuna delle ultime quattro partite ciascun abbonato stagionale avrà la possibilità di ripetere la promo ‘Sempre al tuo fianco’ e acquistare quindi un ulteriore biglietto per un amico o parente con il 50% di sconto in qualsiasi settore (tale promo, a partire dalla gara contro il Benevento, sarà estesa anche ai mini-abbonati): un modo per ‘contagiare’ tante altre persone con la passione rosanero”.

