Il Palermo arrivato a Girona per il ritiro: allenamenti personalizzati per Stulac

Il Palermo è arrivato a Girona. Il mini-ritiro nella città catalana può dunque iniziare. La squadra è partita con un volo charter alle 10 di questa mattina e una volta atterrata si è diretta alla volta del centro sportivo «La Vinya» del Girona Football Club che la ospiterà in questi giorni di sosta del campionato.

In gruppo c’è anche Leo Stulac, lungodegente per l'infortunio al crociato, che però è stato convocato da Corini per svolgere allenamenti personalizzati e fisioterapie. Già oggi prevista una seduta, mentre da domani i giocatori saranno impegnati in due allenamenti giornalieri (uno la mattina e uno il pomeriggio) fino al 24 marzo. Il 25, invece, è in programma una seduta mattutina prima della ripartenza per il capoluogo.

Lunedì prossimo la squadra riprenderà a lavorare a Boccadifalco, quando inizierà ufficialmente la settimana che porterà allo scontro diretto per i playoff contro il Parma, al Tardini. Ancora 8 partite da giocare in questo campionato di serie B, tra cui spicca, oltre a quella contro il Parma, la sfida di Cagliari in programma il 13 maggio alle 15 (37esima giornata).

