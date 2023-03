Parma-Palermo, quasi 1.900 biglietti riservati ai tifosi rosanero: prezzi e rivendite

Saranno 1872 i biglietti disponibili nel settore ospiti dello stadio Tardini di Parma in vista del match contro il Palermo. La partita è in programma sabato 1 aprile alle ore 14 e sarà valevole per la 31esima giornata del campionato di serie B. La vendita ai sostenitori rosanero sarà aperta soltanto alle ore 10 di lunedì 27 marzo, fino alle 19 di venerdì 31 al link https://sport.ticketone.it/seatmap/48553/90600771/parma-vs-palermo-serie-bkt, mentre per quanto riguarda gli altri settori dello stadio, è già possibile acquistare il tagliando di accesso.

Verosimilmente, visto l’entusiasmo in casa Palermo e il raggiungimento dell’ottavo posto in classifica, è probabile aspettarsi un vero e proprio esodo rosanero. Al momento è soltanto un’ipotesi, ma concreta, quella che il club crociato potrebbe aprire l’intera curva Sud ai tifosi siciliani aumentando così la capienza a 4700 posti.

Sarebbe come giocare in campo neutro. Intanto, cresce l’attesa per uno degli ultimi due scontri diretti con vista playoff (l’altro sarà contro il Cagliari). Entusiasmo e trepidazione dopo il netto 5-2 rifilato al Modena e l’ottavo posto conquistato proprio ai danni del Parma, che ha perso 2-0 a Como nell’ultimo turno di campionato. I rosanero proveranno in tutti i modi ad uscire con un successo che consoliderebbe il piazzamento playoff e avvicinerebbe il quinto posto, distante solo 3 punti e occupato da Pisa e Cagliari (entrambe a 45 punti).

© Riproduzione riservata