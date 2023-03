Palermo, anche Sala vicino al rientro: domani si conclude il ritiro in Spagna

Marco Sala ha iniziato a mettere benzina nelle gambe. Si avvicina il rientro in gruppo per il terzino sinistro del Palermo, che si era fatto male nel secondo tempo del match pareggiato a Pisa (al suo posto entrò Masciangelo). Una sosta propedeutica per Corini, che piano piano sta recuperando gli infortunati.

Ieri anche Marconi e Bettella hanno iniziato la fase di riatletizzazione, mentre Orihuela aveva lavorato parzialmente in gruppo. Brunori continua a lavorare sodo e ha iniziato a correre di nuovo da ormai quattro giorni. Ottimismo per il suo recupero per il prossimo impegno di campionato contro il Parma. Prosegue invece con un lavoro differenziato programmato Jeremie Broh, che due giorni fa aveva concluso in anticipo, a scopo precauzionale, l'allenamento.

Anche oggi il Palermo ha lavorato al centro La Vinya di Girona. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e mobilità, giochi a squadre, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Domani, ultimo giorno di allenamento in Spagna per i siciliani. Prevista una seduta d'allenamento di mattina e poi partenza, nel primo pomeriggio, per Palermo. Arrivo allo stadio Renzo Barbera alle 17 circa.

