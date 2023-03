Palermo-Modena: venduti oltre 5.300 biglietti, vicina quota 20 mila spettatori

Prosegue a buon ritmo la vendita dei biglietti per assistere alla partita tra Palermo e Modena che si giocherà al Renzo Barbera domani sera. Fino a alla giornata di ieri, come ha fatto sapere la società attraverso i canali social, i tagliandi emessi sono stati 5.300 che, sommati agli 11.665 abbonati, assicurano la presenza di circa 17mila tifosi sugli spalti, pronti ad incitare la squadra.

La società rosanero sta spronando i tifosi sui social: «Forza, riempiamo il Barbera», con l'obiettivo di poter raggiungere, anche questa volta, i 20 mila spettatori. Siamo lontani dalle cifre raggiunte contro Reggina e Frosinone ma domani sera il Renzo Barbera vedrà la presenza di tanti spettatori, confermandosi ancora una volta tra le prime squadre d'Italia per media di spettatori in gare interne. Oltre 5.300 palermitani, invogliati dalla temperatura mite e dalla promozione "Sempre al tuo fianco" che prevede l'acquisto di tagliandi scontati, hanno già risposto presente ed è sicuro che nelle prossime ore i biglietti venduti aumenteranno.

La promo «Sempre al tuo fianco»

Per acquistare i biglietti ci sono ancora due giorni a disposizione ed è in vigore la promozione "Sempre al tuo fianco", attraverso la quale può essere comprato un titolo scontato per qualsiasi settore dello stadio. L'agevolazione è valida per tutti i possessori di abbonamento 2022/2023 e per tutti i possessori di un biglietto acquistato a prezzo intero/ridotto per la gara Palermo-Ternana del 28 febbraio scorso, sia se acquistato in maniera tradizionale, sia se acquistato digitalmente e caricato sulla propria fidelity card.

Come usufruire della promo

Per usufruire dello sconto sull'acquisto di un solo titolo, basta selezionare la tariffa «ridotto promo» tra quelle acquistabili. Viene quindi richiesto il codice coupon per proseguire con l'acquisto del titolo. Ogni codice da la possibilità di acquistare solo un biglietto a prezzo scontato. Per tutti gli abbonati, il codice coupon è il sigillo fiscale (codice di 16 cifre alfanumeriche) presente nell'abbonamento. Ogni abbonato può far acquistare un biglietto scontato ad una persona comunicando il codice. Per tutti i possessori di un biglietto tradizionale acquistato online o nei punti vendita Vivaticket per la gara Palermo-Ternana del 28 febbraio scorso, il codice coupon è sempre il sigillo fiscale (codice di 16 cifre alfanumeriche) presente sul biglietto. Ogni titolare di un biglietto può acquistare un titolo personale scontato o può far acquistare un biglietto scontato a terzi cedendo il codice.

