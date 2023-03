Palermo, con Brunori out contro il Modena Corini si affida a Tutino e Soleri

Si avvicina la sfida di venerdì sera al Barbera tra Palermo e Modena. I ragazzi di Corini, anche oggi, si sono allenati a Boccadifalco. I rosanero hanno effettuato un lavoro di attivazione e rapidità, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva e palle inattive contro. Giorni decisivi, per capire quali possano essere le scelte per fronteggiare una squadra, quella emiliana, in forma e reduce dalla vittoria pesante ottenuta contro il Pisa.

Al posto di Brunori Corini dovrebbe affidarsi a Tutino. Assieme al napoletano, ecco il suo collega di reparto Soleri, pronto alla sua terza gara da titolare nelle ultime 4. A destra dovrebbe giocare ancora Di Mariano, reduce da due gol nell’ultimo turno di campionato, a Cittadella.

In difesa, complice l’assenza di Marconi, l’allenatore bresciano si affiderà a Graves con ogni probabilità. Dubbi di formazione che verranno sciolti nella consueta conferenza stampa pre partita, prevista per domani alle ore 11 al Renzo Barbera.

